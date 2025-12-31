L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria segna una nuova frontiera nella chirurgia della fibrillazione atriale. È stato infatti svolto con successo un intervento cardiochirurgico combinato – tra i primi in Italia – che associa, in un unico atto operatorio, il trattamento dell’aritmia mediante ablazione con energia a radiofrequenza e la prevenzione del rischio tromboembolico attraverso la chiusura dell’auricola sinistra con l’utilizzo di dispositivi innovativi.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe guidata dal dott. Giulio Tessitore, insieme al dott. Andrea Audo, direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell’AOU AL, e al dott. Eugenio Massa. La gestione anestesiologica è stata affidata alla dott.ssa Chiara Ottria, afferente alla SC Anestesia e Rianimazione Cardio-Toraco-Vascolare, diretta dalla dott.ssa Giulia Maj.

A conferma dell’elevato livello di specializzazione raggiunto dall’AOU AL, il paziente sottoposto alla procedura proveniva dal Cile e ha scelto di rivolgersi ad Alessandria dopo aver individuato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria la struttura più adeguata a un intervento cardiochirurgico altamente complesso. La procedura è stata eseguita in associazione alla sostituzione della valvola aortica, facendo leva sull’esperienza clinica e chirurgica maturata dall’équipe alessandrina.

Dal punto di vista clinico, l’intervento ha permesso di affrontare contemporaneamente due aspetti centrali della fibrillazione atriale: il controllo del ritmo cardiaco, ottenuto attraverso l’ablazione con radiofrequenza delle aree responsabili dell’aritmia, e la riduzione del rischio di ictus, grazie alla chiusura dell’auricola sinistra, una piccola cavità del cuore in cui possono formarsi coaguli potenzialmente pericolosi.

L’utilizzo dei nuovi strumenti permette un’ablazione precisa e controllata del box delle vene polmonari senza aprire l’atrio sinistro e l’esclusione sicura dell’auricola sinistra, con una significativa riduzione del rischio di eventi ischemici cerebrali. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita del paziente e, in casi selezionati, ridurre la necessità di una terapia anticoagulante a lungo termine.

Il successo dell’intervento è stato reso possibile dalla stretta collaborazione multidisciplinare tra i professionisti coinvolti, confermando il valore di un approccio integrato e altamente specializzato.

Grazie a questa procedura innovativa, l’AOU AL si conferma centro di riferimento nazionale per la chirurgia della fibrillazione atriale, capace di attrarre e trattare anche pazienti internazionali affetti da patologie cardiache complesse, offrendo cure di alto livello in un contesto multidisciplinare e tecnologicamente all’avanguardia.