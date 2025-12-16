“Natale per i bambini” è l’iniziativa promossa dalla Confraternita di Misericordia di Casale Monferrato che mira a portare un sorriso ai più piccoli durante le festività natalizie, attraverso la raccolta e la distribuzione di dolci e caramelle alle famiglie in difficoltà.

Grazie all’impegno dei volontari dell’associazione, sono stati confezionati un centinaio di sacchetti natalizi, che sono stati consegnati, durante un incontro a Palazzo San Giorgio, al Direttore dei Servizi Socio Assistenziali, Dott.ssa Cristina Tabucchi, per procedere con la distribuzione alle famiglie beneficiarie. Un contributo significativo è giunto anche dall’azienda Elah Dufour Novi, che ha rinnovato la propria consueta donazione di dolciumi, così come da alcune famiglie del territorio che hanno risposto all’“appello solidale”, partecipando attivamente all’iniziativa.

Il Vice Sindaco Luca Novelli e l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia, Politiche Giovanili, Associazionismo e Volontariato Irene Caruso hanno affermato: “Un sentito ringraziamento ai volontari della Confraternita di Misericordia per la loro dedizione e per il loro contributo solidale che si rinnova di anno in anno in questa particolare forma natalizia. Progetti come questo, che testimoniano il valore della solidarietà e dell’impegno verso la comunità sono motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale che ne conferma, convintamente, il sostegno”.