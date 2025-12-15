Sabato 13 Dicembre presso la Chiesa Cattedrale di Tortona S.E. monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona, coadiuvato da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato e Direttore dell Ufficio Diocesano, ha celebrato la Santa Messa in preparazione al Santo Natale del Signore per tutti gli appartenenti alle Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso della Diocesi di Tortona.

Erano presenti diverse Autorità Civili e Militari della zona, tra cui il Vice Presidente della Provincia di Alessandria Demarte con il Consigliere Provinciale Scotti, il Presidente del Consiglio Comunale di Tortona Ferrari Cuniolo con il Gonfalone del Comune, il Sindaco di Novi Ligure Muliere, il Maggiore CC della Compagnia di Tortona Bellotti e quello di Novi Ligure Mistretta, il Comandante della Polizia Stradale Ciffolillo, il Comandante della Polizia Locale di Tortona Di Stefano e la Guardia di Finanza di Tortona, il Senatore Pianetta e l Onorevole Affronti e numerosi Sindaci della zona.

Molte le Associazioni di Volontariato e di Soccorso presenti con il Labaro di appartenenza: la Croce Rossa di Tortona e di Voghera con il relativo gruppo di Crocerossine, la Misericordia e l Avis di Tortona, il Gruppo Alpini di Varzi e l Unir di Stradella, l Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Alessandria e Tortona con i relativi Presidenti Nese e Monachello.

Il Vescovo Marini durante l Omelia ha richiamato l importanza di viverre questo momento di attesa e di vigilanza in preparazione al Santo Natale con la “Luce dello Spirito” per fare spazio a Gesu nel nostro cuore, richiamando la figura di Santa Lucia, di cui proprio in quel giorno si fa memoria, che ha testimoniato fino al martirio il suo amore per Dio e per la Chiesa.

Prima della benedizione finale, Don Augusto Piccoli, prenderdo la parola e ringraziando tutti i presenti per il servizio e il bene svolto all interno della Società soprattutto in questo anno giubilare, ha sottolineato l’attenzione e impegno gratuito dei tanti presenti a chi e più bisognoso e in difficoltà, ringraziando il Vescovo sempre per la sua disponibilità e il suo tratto gentile che riserva ad ogni persona che incontra sul proprio cammino e gli ha augurato da parte di tutta la Comunità per il suo ministero pastorale un buon Natale e un felice nuovo anno.

Correlati