In vista degli imminenti festeggiamenti per Capodanno, il sindaco di San Bartolomeo al Mare Filippo Scola ha firmato l’ordinanza che richiama a comportamenti civili e vieta l’accensione, il lancio o lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e materiale pirotecnico di qualsiasi tipo in ambito urbano, in vie e piazze del territorio comunale.

Per i trasgressori, sono previste sanzioni fino a 500 euro. Il divieto, come viene ricordato, è legato ai rischi connessi all’uso di botti e artifici pirotecnici, che possono provocare infortuni anche con danni gravi e irreversibili a persone e cose, oltre a conseguenze negative sugli animali, tra perdita dell’orientamento e rischio di smarrimento, con possibili ricadute sulla loro incolumità.

