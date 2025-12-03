Si è tenuta ieri – mercoledì 3 dicembre – l’Assemblea ordinaria dei soci della società Gestioni Municipali S.p.a., appuntamento cruciale che ha visto l’approvazione di importanti documenti programmatici e la conferma della fiducia nei confronti della governance societaria.

L’Assemblea ha approvato il pre-consultivo 2025 e al budget 2026, segnando un percorso di continuità e sviluppo per la Gestioni Municipali S.p.a. Un punto centrale della discussione e dell’approvazione è stato il piano degli investimenti, che delinea interventi significativi per le infrastrutture in capo alla società. Tra le opere previste spiccano la ristrutturazione del molo di sottoflutto (molo corto) del porto e il rifacimento della pavimentazione dello stabilimento situato sul molo delle Tartarughe.

Coerentemente con gli obiettivi di rafforzamento strutturale della società, il nuovo Amministratore unico Antonino Germanotta, aveva ricevuto l’incarico di rivedere l’assetto organizzativo della GM, che ha portato alla decisione di introdurre una figura chiave di coordinamento e direzione tecnica. Per l’individuazione di questa nuova risorsa, è stato predisposto un bando di selezione che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Si tratterà di un incarico a tempo determinato, mirato a fornire il supporto tecnico e direzionale necessario per l’attuazione dei progetti futuri.

L’Assemblea si è conclusa con l’impegno a proseguire sulla strada intrapresa, garantendo trasparenza e attenzione alla crescita infrastrutturale e organizzativa della società GM. Il Sindaco ha rilasciato una dichiarazione che sottolinea la solidità della gestione e la visione a lungo termine: “La società continua a dimostrare le sue capacità e le sue potenzialità anche sotto la guida del nuovo amministratore unico Antonino Germanotta. Per questo motivo, abbiamo deciso di prorogare il suo incarico fino alla fine del nostro mandato elettorale, cioè fino al 30 giugno 2027”.

Questa proroga testimonia la fiducia riposta nell’Amministratore Unico per guidare la società attraverso la realizzazione del piano di investimenti approvato e nella direzione di una forma societaria più strutturata.