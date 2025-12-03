La Magia del Natale 2025 si accende a Diano Marina: un mese di eventi, tradizione e grande musica

La città di Diano Marina si prepara a vivere un periodo natalizio all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento, con un calendario di eventi che si estende dal 6 dicembre 2025 fino all’Epifania del 2026. Il programma, ricco e variegato accoglierà residenti e visitatori nella calda atmosfera delle Feste.

Il via ufficiale alle celebrazioni sarà dato sabato 6 dicembre con l’attesa Accensione delle luci in Piazza del Comune e nelle vie del centro prevista per le 17.30, accompagnata dalla Sfilata musicale della Banda Città di Diano Marina e dalla cioccolata calda della Famïa Dianese, con la presenza dell’Ambulanza dei pupazzi, a cura della Croce Rossa di Diano Marina. Alle 17.00 si accenderanno anche le luci e l’albero di Natale allestiti presso il Palazzo del Parco, sede della Biblioteca e del Museo civico MARM.

Il cuore pulsante delle festività sarà animato dai tradizionali mercatini: il mercato di collezionismo e piccolo antiquariato “Diano Colleziona” (7 dicembre e 4 gennaio), il mercatino a tema natalizio “Aspettando il Natale” (20-21 dicembre) e “Sapori e tradizioni aspettando l’anno che verrà” (29-30 dicembre) offriranno prodotti tipici e artigianato, trasformando il centro cittadino in un villaggio festoso. A gennaio arriva “Aspettando la Basara” con i suoi hobbisti e creatori di opere di ingegno (domenica 4 gennaio nei giardini sul lungomare, tra molo delle tartarughe e porto). Il villaggio di Babbo Natale di via Genala intratterrà i più piccoli da lunedì 15 dicembre a martedì 6 gennaio con giochi e intrattenimenti.

A custodire la magia del Natale saranno anche i presepi: da lunedì 8 dicembre a mercoledì 7 gennaio sarà possibile visitare il Presepe stilizzato a cura della Famïa Dianese in Piazza Dante – Giardini Andrea Doria mentre da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio presso l’Oratorio SS. Annunziata sarà esposto il Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali al MARM (Museo Civico Archeologico), con visite guidate (sabato 13 dicembre e sabato 3 gennaio, ore 15.00) e conferenze come “Io saturnalia! Il natale dei Romani” (sabato 20 dicembre, ore 15.00). Sempre al Museo civico dianese, mercoledì 24 dicembre ci si scambieranno gli auguri alle 15.30, con una gustosa merenda per i più piccoli, mentre sabato 27 dicembre le protagoniste saranno le fiabe: alle 15.30 “Favole al Museo” intratterrà ragazzi e famiglie con un laboratorio didattico sulle favole e i miti dell’antichità. Da sabato 6 dicembre a mercoledì 31 dicembre il MARM organizza anche Letture natalizie per i frequentatori e gli utenti social della Biblioteca civica. Sabato 13 dicembre alle 17.00 inaugurerà anche la mostra “Dharmata” dell’artista Andrea Chiesi, visitabile fino all’11 gennaio 2026.

Le festività dianesi lasciano sempre largo spazio alla tradizione, con la festa dell’Immacolata a Diano Calderina presso la Parrocchia di San Giacomo Apostolo a cura del Circolo Amici di Calderina e Muratori: a partire dalle 17.00 ci sarà la Santa Messa e a seguire la processione. Immancabile la nascita di Gesù Bambino dal mare alle 21.45 di mercoledì 24 dicembre (a cura dell’associazione Diano Sub) nella spiaggia attigua al Molo delle Tartarughe e a seguire la Santa Messa di Natale nella Chiesta parrocchiale. Le Sante Messe della Vigilia di Natale si terranno mercoledì 24 dicembre alle 22:00 nella chiesa parrocchiale di Diano Marina e in quella di Diano Calderina, alle 21:00 in quella di Diano Gorleri, mentre la Santa Messa di Natale si celebrerà giovedì 25 dicembre alle 9:30 a Diano Serreta.

A Santo Stefano si aspetterà il Capodanno ballando con la musica di Gianni Rossi, in piazza Martiri della Libertà a partire dalle 16.00, mentre sabato 27 dicembre alle 14.30 le vie del centro ospiteranno “Presepi in 500”, esposizione della Fiat 500 a tema natalizio a cura di Club 500 Golfo Dianese. Sempre sabato, alle 16.00, la Banda Musicale Città di Diano Marina sfilerà per le vie del centro con un evento musicale itinerante a tema Babbo Natale. Gianni Rossi tornerà sabato 3 gennaio alle 16.00 in piazza con “Balliamoci le Festività”.

L’apice del divertimento sarà raggiunto la sera del 31 dicembre con il grande evento di Capodanno in Piazza, che vedrà l’animazione di DJ Mitch e Fabio Liuzzi di Radio 105, con l’esibizione live di Miranda, per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno con musica anni ’90, con la star della hit di fine millennio “Vamos a la playa”.

Il programma include anche momenti di grande spiritualità e musica, come il Concerto di Natake “Candlelight” a cura del trio Harmonic Box nella sala consigliare del comune, programmato per domenica 28 dicembre alle 16.00. Lunedì 29 dicembre l’associazione InfoRmare presenterà “UnderWater AudioScapes – la musica del mare” (sala consigliare, ore 17.00) e non mancheranno i concerti gospel: appuntamento all’Oratorio SS. Annunziata (sabato 3 gennaio – ore 16.00) e presso la sala consigliare del Comune (lunedì 5 gennaio – primo spettacolo 15.30, secondo spettacolo 17.30). Ancora musica con “Three Wishes – Nica una storia in Jazz” alle 16.00 di martedì 6 gennaio in sala consigliare, ma anche luci con la Parata luminosa “Luci itineranti” di giovedì 2 dicembre, nelle vie del centro a partire dalle 16.30.

Anche l’outdoor trova spazio nel calendario delle Festività dianesi, grazie alla “Christmas run”, la corsa non competitiva a scopo benefico (a cura di ASD Golfo Dianese Ultra Runners) di domenica 28 dicembre e il Cimento invernale di giovedì 2 gennaio alle 11.30 presso la spiaggia libera attrezzata “Al mappamondo”.

“Il Natale è il momento in cui la nostra comunità si stringe e riscopre le sue radici più profonde” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Quest’anno abbiamo voluto un calendario che onorasse le nostre tradizioni, ma che al contempo offrisse momenti di gioia e spensieratezza per tutte le età. Diano Marina è pronta ad aprire le sue porte e a regalare un Natale indimenticabile a tutti coloro che vorranno trascorrere le feste con noi”.

“La nostra offerta natalizia è un elemento chiave per accogliere i nostri turisti” ha proseguito l’Assessore al Turismo Luca Spandre. “Abbiamo lavorato per creare un mix equilibrato di eventi che spaziano dalla cultura all’intrattenimento, confermando Diano Marina come destinazione ideale anche durante la stagione invernale”.

“Dietro questo ricco calendario c’è un grande lavoro di squadra e la preziosa collaborazione delle nostre associazioni locali e degli uffici comunali” ha concluso il Consigliere alle Manifestazioni Gianluca Gramondo. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un programma capace di offrire così tante occasioni per stare insieme e per celebrare le festività natalizie, mantenendo alta la qualità di tutte le iniziative”.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Calendario Manifestazioni Periodo Natalizio 2025/2026

Da sabato 6 dicembre a mercoledì 31 dicembre

Letture natalizie per i frequentatori e gli utenti social della Biblioteca Civica

Palazzo del Parco (Museo civico MARM)

Sabato 6 dicembre – 17:00

Sfilata musicale della Banda Musicale Città di Diano Marina

Vie del centro cittadino

Sabato 6 dicembre – 17:00

Accensione delle luci e dell’albero di Natale di Palazzo del Parco

Palazzo del Parco

Sabato 6 dicembre – 17:30

Accensione delle luminarie natalizie, cioccolata calda della Famia Dianese e ambulanza dei Pupazzi a cura della Croce Rossa di Diano Marina

Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino

Domenica 7 dicembre

Diano Colleziona – Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato

Centro cittadino

Da lunedì 8 dicembre a mercoledì 7 gennaio

Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese

Piazza Dante – Giardini Andrea Doria

Lunedì 8 dicembre – 17:00

Festa dell’Immacolata a Diano Calderina

Frazione di Diano Calderina

Sabato 13 dicembre – 17:00

Inaugurazione Mostra “Dharmata” dell’artista Andrea Chiesi

Sala R. Falchi – Palazzo del Parco

Da sabato 13 dicembre a domenica 11 gennaio – tutti i giorni 16:00–19:00 | domenica e festivi su appuntamento

Mostra “Dharmata” dell’artista Andrea Chiesi

Sala R. Falchi – Palazzo del Parco

Sabato 13 dicembre – 15:30

Visita guidata alla Sezione Archeologica e Risorgimentale del Museo

Palazzo del Parco (Museo civico MARM)

Da lunedì 15 dicembre a martedì 06 gennaio

Villaggio di Babbo Natale

Via Genala

Sabato 20 dicembre – 15:00

“Io saturnalia! Il natale dei Romani” – conferenza di Federico Lambiti e Luca Storino

Palazzo del Parco (Museo civico MARM)

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

“Aspettando il Natale” – Mercatino a tema natalizio

Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino

Da lunedì 22 dicembre a martedì 06 gennaio

Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata

Oratorio SS. Annunziata

Mercoledì 24 dicembre – 15:30

“Vigilia a Palazzo” – scambio degli auguri con dolcetti natalizi per i più piccoli

Palazzo del Parco (Museo civico MARM)

Mercoledì 24 dicembre – 21:00

Santa Messa della Vigilia di Natale

chiesa parrocchiale di Diano Gorleri

Mercoledì 24 dicembre – 21:45

Nascita di Gesù Bambino dal mare e a seguire Santa Messa di Natale nella Chiesa Parrocchiale

Spiaggia attigua al Molo delle Tartarughe

Mercoledì 24 dicembre – 22:00

Santa Messa della Vigilia di Natale

Chiesa parrocchiale di Diano Calderina

Giovedì 25 dicembre – 9:30

Santa Messa di Natale

Chiesa parrocchiale di Diano Serreta

Venerdì 26 dicembre- 16:00

“Aspettando il Capodanno che vien ballando” – musica ed animazione con Gianni Rossi

Piazza Martiri della Libertà

Sabato 27 dicembre – 14:30

“Presepi in 500” – Esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio

Vie del centro cittadino

Sabato 27 dicembre – 15:30

“Favole al Museo” – Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie sulle favole e i miti dell’antichità

Palazzo del Parco (Museo civico MARM)

Sabato 27 dicembre – 16:00

Sfilata musicale itinerante “Babbi Natale”

Vie del centro cittadino

Domenica 28 dicembre – 9:00

“Christmas Run” – Corsa non competitiva a scopo benefico

Piazza Martiri della Libertà

Domenica 28 dicembre – 16:00

Concerto di Natale “Candlelight” a cura del trio Harmonic Box

Sala Consiliare, piazza Martiri della Libertà (secondo piano)

Lunedì 29 e martedì 30 dicembre

Sapori e tradizioni aspettando l’anno che verrà – prodotti tipici e hobbistica, attrazioni per bambini

Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino

Lunedì 29 dicembre – 17:00

“UnderWater AudioScapes” – La musica del Mare

Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà (secondo piano)

Mercoledì 31 dicembre – 22:30

“Capodanno in Piazza” – musica ed animazione con DJ Mitch e Fabio Liuzzi (Radio 105) ed esibizione live di Miranda

Piazza Martiri della Libertà

Venerdì 02 gennaio – 11:30

Cimento invernale

Spiaggia libera attrezzata “Al mappamondo”

Venerdì 02 gennaio – 16:30

Parata luminosa “Luci Itineranti”

Vie del centro cittadino

Sabato 03 gennaio – 15:30

“Extra Omnes”, visita guidata alla riscoperta dei principali monumenti artistici e storici della città

Centro cittadino

Sabato 03 gennaio – 16:00

“Balliamoci le festività” – musica ed animazione con Gianni Rossi

Piazza Martiri della Libertà

Sabato 03 gennaio – 16:00

Concerto Gospel – Arie Natalizie a cura del Double Trust Choir

Oratorio SS. Annunziata

Domenica 04 gennaio

Diano Colleziona – Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato

Centro cittadino

Domenica 04 e Lunedì 05 gennaio

“Aspettando la Basara” – Mercatino hobbisti e creatori opere dell’ingegno

Giardini sul lungomare (tra molo delle tartarughe e porto)

Lunedì 05 gennaio – 15:30 (primo spettacolo) – 17:30 (secondo spettacolo)

“Christmas Gift” – Concerto gospel

Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà (secondo piano)

Martedì 06 gennaio – 16:00

“Three Wishes – Nica una sotria jazz” – Concerto jazz

Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà (secondo piano)