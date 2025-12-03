Approvato il “Disciplinare per il funzionamento del Sistema Comunale di Protezione Civile” dalla giunta comunale di Diano Marina: uno strumento indispensabile per garantire l’efficienza, la tempestività e la chiarezza organizzativa in caso di necessità.

Il nuovo disciplinare, che attua le disposizioni del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018), mira a definire in modo preciso la struttura organizzativa e le procedure operative del Comune, ponendo le basi per un sistema di gestione delle emergenze più moderno e reattivo.

Uno degli obiettivi primari del documento è favorire un maggior coordinamento tra gli uffici comunali. Il disciplinare stabilisce ruoli e responsabilità chiari per ogni settore della Pubblica Amministrazione, assicurando che la risposta all’emergenza non sia affidata a singoli, ma a un sistema integrato. Questo si traduce in una maggiore operatività che coinvolge nuovi uffici e competenze, estendendo la capacità di intervento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Inoltre, il testo dedica ampio spazio alle forme di partecipazione del Volontariato Comunale di Protezione Civile, formalizzando un maggiore confronto e dialogo tra le preziose risorse del volontariato e la PA. Questo approccio collaborativo è cruciale per sfruttare al meglio l’esperienza e la dedizione dei volontari, integrandoli pienamente nelle catene di comando e nelle procedure operative.

Il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione, sottolineando l’importanza strategica dell’atto. “L’approvazione di questo disciplinare rappresenta un atto di responsabilità verso la nostra comunità. Questo strumento ci dota di una cornice organizzativa solida, che ci permette di agire con la massima efficienza e tempestività. La chiarezza dei ruoli e delle procedure è la nostra migliore difesa. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza della nostra comunità, dai volontari agli uffici”.

Sulla stessa linea, il Consigliere Francesco Bregolin ha voluto evidenziare gli aspetti pratici e l’impatto sul campo. “Con il nuovo disciplinare, abbiamo voluto dare un segnale forte: la Protezione Civile è un affare di tutti. Abbiamo lavorato per rendere il sistema più snello e inclusivo, garantendo che il coordinamento sia fluido in ogni fase dell’emergenza. Soprattutto, abbiamo formalizzato un canale di confronto costante con il nostro volontariato, che è la vera spina dorsale del nostro sistema di soccorso. La loro esperienza è inestimabile e ora è pienamente integrata nella nostra pianificazione”.