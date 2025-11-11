Venerdì 14 novembre alle ore 21.00, presso il Salone Tartara, si terrà il concerto “Between the Lines”, prima esibizione ufficiale dell’omonima nuova formazione musicale composta da giovani artisti locali.

L’evento proporrà un percorso originale di musica e sperimentazione, con brani adattati e presentati attraverso una combinazione inedita di strumenti.

La band “Between the Lines” è composta da: Andrea Martinotti e Tommaso Barberio (voci), Agata De Fiore (pianoforte), Elena Zavanone (flauto traverso), Maddalena Pallanza (violino), Elena Geantau (violino e flauto traverso), Gioele Meni (violoncello e fiati), Tommaso Girino (trombone e violino) e Rachele Brillo (presentatrice), con la partecipazione speciale della ballerina Costanza Costantinov.

Il gruppo propone un approccio musicale innovativo, volto a trasmettere emozioni e raccontare storie attraverso sonorità nuove e originali.

In apertura si esibirà, invece, il gruppo “Klessidra”, formato da Margherita Cane (voce), Simone Bollo (batteria), Diana Agrici (tastiera) e Nicola Meni (chitarra), che porta sul palco l’energia e la passione di un gruppo nato tra le mura scolastiche.

Il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, ha sottolineato: “Proseguono le iniziative che danno spazio ai giovani e alla loro creatività, confermando quanto la musica e la cultura siano elementi vitali per la crescita della nostra comunità. Eventi come questo sono un bell’esempio di quanto la cultura sia uno spazio aperto e vitale che offre anche opportunità di incontro e socialità. In questo periodo, poi, a Casale la musica sembra proprio avere il vento in poppa: c’è chi canta con successo in TV e chi comincia qui, ma la nota che li unisce è quella dell’orgoglio di una città viva”.

La partecipazione all’evento sarà libera e con ingresso libero.