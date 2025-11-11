Con grande soddisfazione del Sindaco Federico Chiodi che ha sempre creduto nell’ospedale di Tortona e nelle sue eccellenze, ieri sera, lunedì 10 novembre, poco dopo le 19 é stata inaugurata, con grande partecipazione, la nuova Risonanza Magnetica ad alto campo magnetico da 1,5 Tesla, installata presso l’Ospedale di Tortona, un passo fondamentale nel progetto di rinnovamento del parco tecnologico della ASL AL.

Alla cerimonia di inaugurazione e al taglio del nastro hanno preso parte oltre al primo cittadino di Tortona Federico Chiodi, all’assessore alla Sanità di Tortona Giordana Tramarin, al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cunioolo erano presenti Fabrizio Priano, Capo di Gabinetto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, Silvia Raiteri, Consigliere Regionale, il Direttore Generale Francesco Marchitelli, il Direttore Sanitario Massimo D’Angelo, il Direttore Amministrativo Stefano Bergagna, il Direttore della Radiologia dott. Pastorino, il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria Antonello Santoro e il Direttore del Dipartimento Strutturale dei Servizi Diagnostici Giuseppe Minetti, insieme al personale sanitario e alle associazioni di volontariato.

La nuova apparecchiatura rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel campo della diagnostica per immagini.

Grazie al campo magnetico da 1,5 Tesla e a sistemi hardware e software di altissime prestazioni, la Risonanza Magnetica consente di effettuare tutti gli esami diagnostici, anche con mezzo di contrasto, e di affrontare indagini di elevata complessità in ambito neurologico, addominale, urologico, senologico e cardiologico.

L’apparecchiatura, progettata per garantire il massimo comfort al paziente, dispone di un gantry di ampie dimensioni, riducendo la percentuale di soggetti claustrofobici, mentre la maggiore velocità di acquisizione delle immagini permette di ottimizzare i tempi di esame e ridurre le liste d’attesa.

Il sistema è stato acquisito tramite adesione all’accordo quadro Consip, con formula di noleggio e manutenzione full risk per 84 mesi, per un importo complessivo di 1.230.904,36 euro.

L’installazione della nuova apparecchiatura è avvenuta a seguito di un importante intervento di adeguamento infrastrutturale all’interno del Reparto di Radiologia, con il potenziamento degli impianti elettrici e meccanici, la ricostruzione della gabbia di Faraday per il miglioramento del confinamento magnetico e interventi di umanizzazione degli ambienti, volti a rendere gli spazi più accoglienti e funzionali. L’importo complessivo dei lavori, esclusa IVA, ammonta a 393.474,28 euro.

Il progetto è stato coordinato dall’Ingegneria Clinica della ASL AL, diretta dal dott. Giorgio Serratto, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa e il Servizio di Radiologia, sotto la supervisione del dott. Giuseppe Minetti, Direttore del Dipartimento Strutturale dei Servizi Diagnostici.

Le dichiarazioni

Federico Chiodi sindaco di Tortona

Sono molto soddisfatto che l’ospedale di Tortona si sia dotato di questa nuova apparecchiatura tecnologica che ribadisce l’importanza del nostro nosocomio. I soldi spesi per acquistarla raggiungono quasi la cifra che i Tortonesi all’epoca del Covid avevano elargito e questo é un dato significativo.

Francesco Marchitelli, Direttore Generale ASL AL, ha portato i saluti dell’Assessore Federico Riboldi e ha dichiarato:

“L’installazione di questa nuova Risonanza Magnetica rappresenta un investimento strategico per la sanità del nostro territorio. L’Ospedale di Tortona conferma la propria vocazione diagnostica e la capacità di offrire servizi di altissimo livello, grazie a tecnologie moderne e a professionisti qualificati. La qualità della diagnosi è la base di ogni cura efficace: questa è la direzione in cui stiamo andando.”

Massimo D’Angelo, Direttore Sanitario ASL AL:

“Si tratta di un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini. La nuova tecnologia permette esami più precisi e veloci, migliorando i percorsi diagnostici e terapeutici. È un risultato che nasce da un grande lavoro di squadra e dalla volontà di investire in innovazione e competenza.”

Stefano Bergagna, Direttore Amministrativo ASL AL:

“Investire in tecnologia significa investire nel futuro. Ogni euro speso per l’innovazione è un risparmio per il domani, perché consente di prevenire, diagnosticare meglio e ridurre i costi legati a trattamenti tardivi o complicazioni. La sanità pubblica deve saper guardare lontano, e questo intervento ne è un esempio concreto”.

Federico Riboldi, Assessore alla Sanità:

“L’inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica è un segnale forte per Tortona e per tutta la provincia. Stiamo costruendo una rete ospedaliera orientata alla specializzazione e alla vocazione di ciascun presidio, con investimenti mirati e tecnologie all’avanguardia. La partecipazione e l’entusiasmo di oggi dimostrano che la comunità crede in una sanità moderna, efficiente e vicina alle persone.”

Con questa installazione, la ASL AL prosegue il proprio percorso di ammodernamento tecnologico e di rafforzamento della rete ospedaliera, con l’obiettivo di garantire servizi diagnostici sempre più rapidi, accurati e a misura di cittadino.