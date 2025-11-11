L’ISRAL, in collaborazione con il Laboratorio Informatica del DISIT (Uniupo) organizza un convegno introduttivo sull’intelligenza artificiale, sui suoi usi e sui problemi etici, ecologici e culturali che pone, in relazione alle Linee Guida pubblicate dal MIM che forniscono un quadro di riferimento strutturato per l’adozione consapevole e responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Il Convegno indagherà l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sia in ambito lavorativo sia in ambito didattico e, per questo motivo, è particolarmente interessante per docenti (che riceveranno regolare attestato) e studenti

Il convegno si svolgerà a Tortona, Sala convegni Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il 19 novembre 2025, secondo il seguente programma

Mattina (ore 9.30-13.00)

Saluti istituzionali

Prolusione

Storia e utilizzo delle AI mediante alcune parole chiave

prof. Luigi Portinale (DiSIT – UniUPO)

AI e mondo del lavoro

Copyright, raccolta, proprietà e gestione dei dati, sostenibilità, aspetti giuridici e normativi.

Panel

prof. Stefano Rossa (DiDSPES – UniUPO))

dott.Giuliano Marullo (imprenditore ed esperto di IA)

Ing. Matteo Muggeo (AI Technical Lead)

Pomeriggio (14.30 -17.30)

Ai e didattica

Uso dell’AI da parte di docenti e studenti, AI e motori di ricerca, “errori” e tipologie di verifiche, progetti e soluzioni didattiche

prof. Federico Mazzini (Università di Padova)

Panel con

prof. Stefano Cuomo (Università di Firenze)

prof. Alberto Testa, (ITIS “Volta”, Alessandria)

prof. Marco Poggio (ITIS “Volta”, Alessandria)

Pausa caffè

Tavola Rotonda

Criticità etiche, modelli di sviluppo, sistemi di apprendimento

prof. Enrico Acciai (Università di Roma Tor Vergata),

prof.ssa Margherita Benzi (DiGSPES – UniUPO),

prof. Stefano Cuomo (Università di Firenze),

prof. Federico Mazzini (Università di Padova)

Modera prof. Enrico Acciai, Coordinatore Commissione didattica Istituto nazionale “Ferruccio Parri”

Il Convegno nazionale è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Tortona, di Upo (Università del Piemonte Orientale, Istituto Nazionale Ferruccio Parri e Itis Volta Alessandria) e con il sostegno di Fondazione SLALA e Fondazione Acos per la cultura.

Con il contributo e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Il convegno è momento di formazione per gli insegnanti, ed è pubblicato sulla piattaforma SOFIA del MIM (codice 101820). La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it Contestualmente si potrà effettuare anche l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. E’ anche possibile iscrivere singoli studenti o classi, certificando le ore svolte secondo le indicazioni dei consigli di classe.