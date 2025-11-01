Murisengo – La sala del Consiglio, alla presenza del Sindaco Giovanni Baroero, ha ospitato un incontro tra i Carabinieri e la cittadinanza sul tema delle truffe in danno degli anziani e della guida sotto l’influenza dell’alcool. A illustrare le tematiche ai presenti, il Maresciallo Ordinario Yuri Pistilli, Comandante della locale Stazione, che ha analizzato le criticità e portato consigli ed esempi virtuosi rispettivamente per la prevenzione dell’odioso reato e delle conseguenze di una condotta di guida non conforme alla normativa.

L’incontro rientra nell’ampia campagna informativa che i Carabinieri conducono quotidianamente su tutto il territorio, affinché la conoscenza possa rappresentare la prima forma di prevenzione dei reati e delle condotte dannose.