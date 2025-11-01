Tortona – Un convegno per riunirsi e confrontarsi, per imparare a proteggersi online e scoprire come navigare in modo sicuro, difendendosi dalle minacce digitali e conoscere i propri diritti.

Anche i Carabinieri, rappresentati dal Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della locale Compagnia, sono intervenuti in sala “Giuseppe Romita” per parlare dei rischi della rete, delle truffe, spesso rivolte agli anziani ma non solo, e di come contrastare il problema nei vari settori e competenze.

Fra i relatori, il presidente dell’associazione “Human art”, il presidente ADOC Alessandria ed esperti informatici, che con il Maggiore Bellotti hanno dibattuto sulle insidie della rete, di come prevenire le truffe online e di quali possano essere le conseguenze emotive e psicologiche per le vittime.