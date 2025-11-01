La presenza della Polizia di Stato fra i ragazzi in età scolare rappresenta un momento significativo sia per le giovani leve che forse approcciano per la prima volta una “divisa” scoprendone un lato scevro da stereotipi, sia per i poliziotti che ricoprono in quel contesto un ruolo educativo ed informativo.

E’ così che la settimana scorsa è “sbarcato” a Bistagno il Pullman azzurro della Polizia di Stato, con il personale della Polizia Stradale di Brescia a cui si è affiancato uno stand informativo della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, per una giornata dedicata al progetto di educazione stradale rivolto agli studenti acquesi con ben 400 giovani tra scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Trasmettere i valori della legalità, dell’educazione, del rispetto delle regole, comprese quella della circolazione stradale ai giovani che saranno gli uomini e le donne di domani è un onore per gli appartenenti alla Polizia di Stato che si rendono partecipi di un fondamentale momento formativo.