Quasi otto ore di intervento per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che dalle 9,30 di questa mattina fino ad oltre le 17 di oggi, sabato 1° novembre 2025, sono intervenuti alla frazione Lunassi di Fabbrica Curone per un trattore che si è incendiato.

Le fiamme hanno raggiunto subito il carico che conteneva rotoballe di fieno destinate ad un maneggio che però non sono mai arrivate a destinazione: proprio sulla strada e a breve distanza dall’azienda agricola, infatti, il carico ha preso fuoco.

Illeso, per fortuna l’agricoltore, ma completamente distrutto il trattore e ovviamente il carico. I pompieri, dopo aver spento le fiamme hanno dovuto smassare tutte le rotoballe perché in questi casi se non si fa così, il rischio di una ripresa dell’incendio é molto elevato.