Nelle scorse settimane si è tenuto a Lubecca l’IDT, il Convegno internazionale sull’insegnamento della lingua tedesca.

Nella pittoresca città anseatica si sono tenuti incontri e seminari sul tema della Diversità, intesa come molteplicità di metodi di insegnamento, di contesti di apprendimento, di materiali e mezzi in contesti scolastici in continua evoluzione e sempre più contrassegnati da multilinguismo e multiculturalità.

Il liceo Peano era presente con la professoressa Assunta Civita a rappresentare l’Italia con un suo intervento su Valutazione formativa e feedback, concepiti come strumenti fondamentali per creare percorsi individualizzati. Ancora una volta il Peano segna il passo nell’innovazione didattica delle lingue straniere.