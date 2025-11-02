Sabato 8 novembre alle ore 17, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, sarà inaugurata la mostra “ Subderma” con l’esposizione delle opere di Claudio Magrassi che resterà aperta fino all’8 dicembre, visitabile da martedì a domenica ore 16-19.

Per la prima volta, Claudio Magrassi presenta una mostra personale nella sua città: “Subderma” curata da Manuela Bonadeo, è un evento atteso e significativo che segna un momento di sintesi dopo trent’anni di ricerca artistica. Tra dipinti e sculture, l’artista indaga la soglia tra realtà, immaginazione e sogno, in un linguaggio che unisce tradizione pittorica e sperimentazione contemporanea, una sorta di “geologia emotiva” che rivela la profondità di sguardo dell’artista sulla realtà. Accanto alle opere, un’installazione sonora di Guido Battaiola, Marco Gilardone e Andrea Saidu accompagna il visitatore in un’esperienza immersiva e meditativa.

