Sabato 29 novembre alle 14.00 si terrà il terzo appuntamento del progetto “Informa Scoliosi”, promosso da Fondazione Nala, Ente del Terzo Settore con sede a Tortona. L’iniziativa, avviata con successo con le atlete e gli atleti della Polisportiva Derthona Ginnastica Artistica, nasce con l’obiettivo di promuovere la salute posturale di bambini, bambine e adolescenti in età evolutiva.



Il progetto prevede uno screening ortopedico gratuito per l’individuazione precoce di anomalie posturali, in particolare della scoliosi idiopatica. Le valutazioni saranno condotte dalla prof.ssa Luisella Pedrotti, medico ortopedico dell’Università di Pavia e socia della Fondazione, da anni impegnata nella prevenzione e nella diagnosi precoce.



Una componente fondamentale del programma riguarda anche la formazione degli istruttori sportivi, affinché possano riconoscere eventuali fragilità posturali e adattare in modo inclusivo e sicuro le attività proposte ai giovani atleti.



La Fondazione Nala sottolinea che l’invito alla collaborazione è rivolto a tutte le Società e Associazioni sportive del territorio, con l’auspicio di creare una rete condivisa capace di individuare tempestivamente i segnali di rischio e accompagnare i ragazzi e le ragazze in un percorso di crescita sano e armonico.



Le società interessate possono contattare la Fondazione per fissare un incontro e approfondire le modalità di partecipazione al progetto, scrivendo all’indirizzo: fondazionenala@gmail.com.

Fondazione Nala