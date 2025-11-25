Al Centro Commerciale Oasi di Tortona si respira già l’atmosfera natalizia

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE infattiinizia la rassegna dei MERCATINI DI NATALE con le caratteristiche casette in legno all’interno della galleria durante l’orario di apertura del centro commerciale.

L’idea in più per trovare un regalo di Natale unico e originale, soprattutto tante idee a piccoli prezzi.

Articoli di oggettistica natalizia creativa e tutta realizzata a mano, presepi, decorazioni per l’albero, lavorazioni oggetti in legno anche personalizzati, ceramiche artistiche.

Poi ancora: bijoux e gioielli etnici dal Brasile, dalla Turchia, dal Nepal per scoprire le culture del mondo

Non mancano certo i prodotti alimentari locali: spazio alle aziende agricole del territorio e alle loro confezioni di miele e confetture rigorosamente biologiche e a chilometro zero.

Non possono cerco mancare stand dedicati alla solidarietà: esporrano i propri lavori l’Associazione Amici del Minifal realtà tutta tortonese che accoglie adulti disabili e l’oratorio “Beato Giovannino Costa” di Volpedo, un circolo di socializzazione e di crescita educativa.

Un appuntamento ormai consueto alla Città Commerciale Oasi da non perdere ed un’ occasione unica per trovare il regalo più originale, artigianale, personalizzato, adatto proprio ad una ricorrenza come il Natale.