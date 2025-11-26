Una volta era una non-notizia, ma oggi coi tempi che corrono é un piacere sapere che tutti erano in regola.

I Carabinieri della Compagnia di Tortona, infatti, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e alla repressione di reati contro il patrimonio, in particolare dei furti in abitazione, nel centro cittadino come nelle zone più isolate del territorio di giurisdizione.

Sette pattuglie e quattordici Carabinieri hanno costituito un dispositivo che ha messo in atto frequenti posti di controllo dal Paghisano alla Colombera a corso Don Orione e corso Pilotti, sottoponendo a identificazione e ispezione sul rispetto delle norme della circolazione stradale oltre cento persone e cinquanta veicoli.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri sono anche intervenuti su un incidente stradale, portando soccorso a quattro giovani e a una donna rimasti coinvolti nell’impatto tra due veicoli lungo la S.S. 10 per Voghera. Illesa la conducente e solo lievi lesioni per i giovani a bordo dell’altro veicolo. Sono in corso di accertamento responsabilità e dinamica.

Per i Carabinieri tortonesi, una risposta concreta alle legittime istanze di sicurezza dei cittadini delle varie aree della città, da quelle più centrali a quelle più periferiche, parimenti destinatarie dell’interesse e del quotidiano controllo delle pattuglie sul territorio, in concerto con le altre forze di polizia della provincia e sotto il coordinamento del Prefetto di Alessandria.