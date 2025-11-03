E’ stata riaperta oggi al traffico, lunedì 3 novembre, la circonvallazione di Tortona nei pressi della rotonda ex Liebig. Il tratto di strada fra la rotonda che incrocia la provinciale per Alessandria fino all’intersezione con via Toniolo era stata chiusa nel giugno scorso per consentire un importante intervento di messa in sicurezza delle 15 pile di sostegno, il rifacimento del manto stradale sovrastante, oltre al parapetto della ferrovia, tutti elementi ammalorati dal tempo che necessitavano di un ripristino. Originariamente i lavori avevano una durata prevista di sei mesi, tuttavia grazie alla disponibilità della ditta esecutrice, l’Amministrazione Comunale aveva ottenuto una riduzione dei tempi in quattro mesi e mezzo, tempistica pienamente rispettata. Nel tragitto riaperto ai veicoli è presente un breve restringimento della carreggiata sopra corso Alessandria dove, fra alcuni giorni, inizieranno i lavori di sistemazione della soletta danneggiata lo scorso luglio dal passaggio di un mezzo pesante. Questo intervento durerà circa tre settimane con interruzione del traffico in corso Alessandria dopo l’incrocio con via Opizzoni direzione Alessandria.

