L’Associazione Culturale Musicale Artemusica e la Pro Loco Lisòndria 1168 sono liete di presentare la prima edizione di “Note degne di Nota”, un ciclo di concerti che presenta formazioni e programmi originali, insoliti e di particolare interesse. I concerti, per i loro contenuti, si rivolgono ad un’utenza molto varia: bambini, adolescenti, adulti e anziani. Ogni concerto è sempre preceduto da un’introduzione che possa guidare l’ascolto anche dei meno esperti.

La rassegna patrocinata dal Comune di Alessandria è ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

I concerti avranno inizio tutti alle ore 21:00 con il seguente calendario:

Venerdì 7 Novembre 2025, Auditorium San Baudolino via Bonardi 13: DALLA LIRICA ROMANTICA ALLE SONGS AMERICANE, Concerto di oboe e pianoforte. Gian Marco Solarolo, oboe e Cristina Monti, pianoforte.

Venerdì 14 Novembre 2025, Auditorium San Baudolino via Bonardi 13: UNA SCORRIBANDA TRA SACRO E PROFANO, Concerto di violino, pianoforte e batteria. Matteo Bargioni, violino, Ivana Zincone, pianoforte e Cesare Petrelli, batteria.

Venerdì 21 Novembre 2025, Chiesa Santa Maria del Carmine Via dei Guasco 11: NON SOLO OPERA! Presentazione de “Il cuore racconta” libro di Ivana Zincone, illustrazioni di Chiara Corradi e delle sue allieve, voce narrante di Arianna Borgoglio. A seguire il concerto di Jiaxuan Wen, soprano e Ivana Zincone, pianoforte

Venerdì 28 Novembre 2025 Chiesa di San Giovanni Evangelista Corso Acqui 58: LA MUSICA CIBO PER L’ANIMA. Concerto di Clarinetti e Organo. Claudio Massola, clarinetti. Marco Peron, organo.

Venerdì 5 Dicembre 2025 Chiesa Santa Maria del Carmine Via dei Guasco 11: GRAN FINALE con il Coro Alpini Valtanaro, Sezione ANA di Alessandria. Direttore Alfredo Borroni.