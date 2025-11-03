I Lions Club del Tortona Castello, Tortona Host e Castelnuovo Bandello domenica 2 novembre hanno voluto ricordare con una messa di suffragio tutti i soci Lions defunti, in Santa Maria Canale, gremita di fedeli, tra i quali anche soci del Tortona Duomo e del Valli Curone e Grue.

Il celebrante don Claudio Baldi, richiamando all’inizio dell’omelia la poesia San Martino del Carso di Ungaretti e in particolare l’ultimo verso “…ma nel mio cuore nessuna croce manca”, ha incentrato il discorso proprio sulla luce di vita che il pensiero affettuoso per i nostri morte espande con grande potenza, ricordandoci che la loro mancanza non significa un giorno in più senza di loro, ma un giorno in meno che ci separa da loro, quando la nuova vita ci riunirà tutti.

I Lions sentono il dovere di mantenere vivo l’insegnamento di impegno e generosità che i soci scomparsi hanno lasciato in eredità a quelli attuali. Al termine della messa la cerimoniera del Tortona Castello ha letto la preghiera lionistica dedicata ai defunti.