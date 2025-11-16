Non é più la cronaca nera che interessa alle persone, ma i fatti altrui. Siamo rimasti letteralmente stupiti dal fatto che il nostro articolo sulla piscina irregolare realizzata 12 anni fa a Tortona e “sanata” in questi giorni, alle 10 di oggi, domenica mattina, 16 novembre, come potete vedere dallo screenshot ripreso dal sito, é stato letto da 63.670 persone e ha fatto balzare notevolmente il numero dei visitatori al giornale che é sempre più letto.

Si é conclusa in questi giorni con una sanatoria la vicenda di una piscina realizzata 13 anni fa a Tortona che ha visto il titolare pagare 7.500 euro in due tranche per aver realizzato l’impianto in una posizione differente rispetto al titolo abilitativo.

La piscina interrata ad uso domestico annessa a fabbricato residenziale unifamiliare era stata realizzata il 15/04/2013; in posizione differente a quanto autorizzato con Permesso di Costruire n.31/2012 del 26/04/2012; ma considerato che in base ai conteggi redatti dal tecnico di parte e verificati dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Tortona, il totale a titolo di sanzione, ai sensi ammontava a € 7.525,68 già versato con pagamento effettuato mediante PagoPa in data 30/06/2025, il Comune di Tortona ha approvato la sanatoria.