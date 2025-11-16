Prosegue l’ondata di maltempo che sta investendo in queste ora la Liguria. Nella giornata di ieri, dalle 6 alle 18, i vigili del fuoco hanno effettuato 252 interventi in tutto il territorio regionale, di cui la metà nell’area di Genova.

Per quanto riguarda la frana che si è verificata ieri a Pegli, non sono state evacuate persone dalle rispettive abitazioni. Tre famiglie invece sono state evacuate in via Loria a Genova a causa della caduta di un albero: sono poi rientrate dopo gli interventi degli operatori. Sempre a Pegli, disagi in via della Pineta: diverse persone risultano prive di energia elettrica a causa della caduta di un albero.

La Sala operativa della Protezione civile resterà aperta per tutta la durata dell’allerta, in collegamento con il territorio.

Al momento sta piovendo su tutto il territorio regionale: in 12 ore sono caduti 95 millimetri a Montoggio. In un’ora, 48 millimetri a Genova Gavette.

Per quanto riguarda l’allerta nel Ponente della regione (zona A), allerta gialla per temporali fino alle 12, che diventa arancione fino alle 18 e poi nuovamente gialla fino alle 21 di oggi, domenica 16 novembre.

Nel centro della regione, (zona B) prosegue l’allerta gialla temporali fino alle 12 di oggi, per diventare arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22.

Nel levante della regione (zona C), l’allerta gialla fino alle 12 di oggi, poi arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22.

Nella zona D, versanti padani di ponente, allerta gialla fino alle 12, arancione fino alle 18 e ancora gialla fino alle 22 di oggi.

Sulla zona E, versanti padani di levante, allerta gialla fino alle 12 di oggi, poi allerta arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22.

Come sempre, a fine mattinata verranno pubblicati sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/ le aree e gli orari di allertamento aggiornati con le ultime valutazioni disponibili.

