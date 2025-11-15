È in corso da questa mattina, e proseguirà per tutta la giornata di oggi, sabato, un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei *Carabinieri* della Compagnia di Alessandria.

L’operazione, che vede un impiego potenziato di uomini e mezzi a rafforzare le pattuglie quotidianamente presenti, non è un intervento estemporaneo. Si inserisce, infatti, nella costante azione di monitoraggio e intervento pianificata e concordata in sede di _Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica_ di Alessandria.

L’attenzione è massima nelle vie del centro, presso i giardini pubblici e nell’area antistante la stazione ferroviaria: luoghi nevralgici dove la richiesta di presenza e sicurezza da parte della cittadinanza si fa più intensa, specialmente nelle giornate di maggiore afflusso come quella odierna.

Le attività odierne sono volte a prevenire e reprimere reati in genere. Le pattuglie stanno concentrando le verifiche sull’identificazione di persone sospette e sul controllo degli avventori dei locali pubblici, con un _focus_ specifico per contrastare reati contro la persona, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il rispetto delle normative sull’immigrazione.

Questa presenza capillare, coordinata dal Comando Provinciale, mira a contrastare episodi di degrado e ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, dei commercianti e dei pendolari che frequentano le aree centrali e lo scalo ferroviario, rispondendo così in modo concreto alle esigenze di ordine e vivibilità del territorio.

Correlati