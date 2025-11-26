E’ stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della Carta “Dedicata a te”.
I soggetti interessati sono riportati nell’elenco disponibile sul sito web del Comune alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/carta-dedicata-a-te-2025 redatto nel rispetto della privacy, al fine di permettere l’identificazione soltanto da parte del soggetto direttamente interessato.
I beneficiari devono recarsi presso lo Sportello Servizi alle Famiglie del Comune di Tortona – piano terra – al mattino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e al pomeriggio: lunedì e martedi dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per ritirare apposita comunicazione da presentare a Poste Italiane.
Oltre al beneficiario, destinatario della comunicazione, può recarsi allo Sportello anche un soggetto terzo appositamente delegato e munito di documento d’identità.
La Carta ha il valore di € 500 ed è indispensabile:
– effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2025;
– utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.