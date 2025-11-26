Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Tortona ha organizzato due iniziative: in via Fracchia, nel pomeriggio, su iniziativa dall’associazione Donne Insieme in collaborazione con Coop e Comune, è stata posizionata, alla presenza anche del Sindaco Federico Chiodi, dell’assessore Giordana Tramarin e del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio, a cui è seguita la lettura di poesie e testi sul tema.

Successivamente, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, si è svolto il laboratorio di arte terapia a cura di Valentina Usala, sui temi “Forza, resilienza, fragilità”.