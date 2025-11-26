Si è riunito martedì 25 novembre il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Tortona, composto da alunni delle ultime classi della Scuola Primaria e da studenti della Secondaria di Primo Grado, degli Istituti Comprensivi Tortona A, Tortona B e Odpf Istituto San Giuseppe, per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo dei Consiglieri.

Quattro i candidati Sindaco, due ragazze e due ragazzi, che nella Sala Consiliare del Comune hanno illustrato i loro programmi elettorali, accomunati dall’attenzione a temi come aggregazione, volontariato, corretti stili di vita e volontariato. Apprezzabile la sensibilità dedicata agli anziani, la volontà di creare scambi intergenerazionali, e attività di apprendimento reciproco, un ponte tra tradizione ed innovazione.

Alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’Assessore Anna Sgheiz, del Presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo, dal Consigliere Comunale Nicolò Castellini e del Segretario Generale Sandro Sciamanna, si sono tenute le votazioni che hanno visto il Vicesindaco uscente, Briana Bardhi, eletta a Sindaco, mentre la carica di Vice è stata affidata a Vittoria Sapelli, che ha raccolto il maggior numero di preferenze tra i Consiglieri.

Il CCR di Tortona risulta composto oltre che da Briana e Vittoria, anche dai Consiglieri: Katia Affricano, Mayar Ben Romdhane, Anna Berardini, Marco Bosso, Edoardo Ferrarese, Pietro Marchese, Noemi Meraglia, Mattia Muratore, Alessandro Francesco Pisani, Matteo Placì, Mattia Ratti, Eleonora Rossi, Sabrina Sulaj, Gioele Vitaliano, Pietro Mattia Volpi.

Prima della foto di rito ai ragazzi è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana, un ringraziamento per aver aderito con entusiasmo a questo progetto che rappresenta la prima esperienza di partecipazione attiva per i giovani, chiamati a esprimere le loro opinioni in una sede istituzionale.