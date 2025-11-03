Brutta sorpresa oggi, lunedì 3 novembre 2025, per molte persone che volevano effettuare gli esami del sangue all’ospedale di Tortona: “Il sistema elettronico é andato in tilt – ci hanno riferito alcuni alcuni addetti presenti in sala – e non riguarda solo noi ma anche altre strutture”.

Alla domanda se era possibile allora sapere quando sarebbe stato ripristinato e se era possibile passare domani ci é stato laconicamente risposto “E chi lo sa? Speriamo!”

Dall’Asl AL, tuttavia non é arrivata ancora alcuna comunicazione (alle 10,30 del mattino) , per cui, domani, prima di recarsi all’ospedale per effettuare esami del sangue suggeriamo di telefonare al centralino 0131 8651.