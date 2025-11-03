La Giunta Comunale ha adottato lo schema del Programma Triennale, delineando gli interventi strategici che trasformeranno la città nei prossimi tre anni. Tra le priorità, la messa in sicurezza del territorio, il potenziamento della mobilità sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico.

Con la Delibera di Giunta n° 164 del 31 ottobre 2025, il Comune di Diano Marina ha adottato lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e delle Forniture e Servizi per il triennio 2026-2028. L’atto definisce opere pubbliche sopra i 150.000 euro, una serie di interventi ambiziosi volti a migliorare la qualità della vita dei residenti e l’attrattività turistica del territorio. A esse si aggiungono opere di manutenzione straordinaria al di sotto della soglia dei 150.000 euro.

Il programma è caratterizzato da lavori in fase di avvio e da progetti di riqualificazione a lungo termine. Ecco i principali.

1. Viabilità e Sicurezza Stradale. Uno degli interventi più attesi è il vasto piano di asfaltatura delle strade, che prenderà il via nei prossimi mesi. L’intervento riguarderà in modo capillare sia le frazioni che il centro città, con l’obiettivo di ripristinare il manto stradale e garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

2. Riqualificazione urbana. Il Piano prevede il termine dei lavori di riqualificazione di Viale Kennedy, un’arteria fondamentale per la città. In coerenza con questo intervento, è stata inserita la riqualificazione di Corso Roma, che seguirà le stesse linee guida estetiche e funzionali di Viale Kennedy, creando un asse urbano omogeneo e moderno.

3. Mobilità sostenibile e abbattimento delle barriere architettoniche. Grande attenzione è dedicata al potenziamento della mobilità dolce. È prevista la progettazione del perfezionamento della Ciclovia Tirrenica nella zona di Sant’Anna. Questo progetto include l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di un ascensore in Via Sant’Elmo e la risoluzione delle criticità legate alla promiscuità tra zona ciclabile e pedonale, garantendo percorsi più sicuri e accessibili.

4. Valorizzazione del patrimonio e sicurezza territoriale. Il triennio 2026-2028 vedrà anche l’avvio della progettazione per il restauro del cimitero storico, un bene di grande valore culturale e identitario per la comunità. Parallelamente, il Piano include la cruciale messa in sicurezza dell’Incompiuta con il posizionamento di nuove reti para-massi.

5. Nuova visione per Sant’Anna. Un progetto di ampio respiro riguarda la progettazione di riqualificazione urbana che si estenderà da Via Martino fino al mosaico della Dea Diana, nella zona di Sant’Anna. L’obiettivo è ridefinire l’area con interventi che ne migliorino l’estetica, la funzionalità e la fruibilità pubblica.

“L’adozione di questo Programma Triennale 2026-2028 non è un semplice adempimento burocratico, ma la visione concreta del futuro che vogliamo per Diano Marina,” ha dichiarato il Sindaco Za Garibaldi. “Abbiamo messo in campo un piano che tocca ogni aspetto della vita cittadina: dalla sicurezza stradale alla valorizzazione del nostro patrimonio storico fino alla modernizzazione della mobilità. Questi interventi, in particolare il completamento di Viale Kennedy e la riqualificazione di Corso Roma, sono il segno tangibile di una città che cresce, si rinnova e diventa sempre più accessibile e vivibile per tutti”.