Buongiorno a tutti, sono Angelo Bottiroli, Direttore di Oggi Cronaca, nonché autore di 19 libri di cui trovate l’elenco QUI

Sto realizzando un libro sulla Tortona che non c’è più. Un libro e non internet, perché il materiale sul web può sparire e non essere più disponibile, mentre sui libri rimane. Quasi la metà dei link che solo cinque anni fa avevo inserito nel volume “Il Buon vivere Tortonese” oggi non è più raggiungibile: le pagine non ci sono più perché i domini o non sono stati rinnovati o sono stati aggiornati con perdita di materiale. Un libro invece rimane per sempre nelle biblioteche, oltre che per almeno 15 anni su Amazon, Mondadori, Feltrinelli e tutti gli stores.

Malgrado abbia già raccolto oltre 500 immagini fra vecchie cartoline, foto scattate da me, dei parenti e consultato l’archivio fotografico del Comune di Tortona oltre che visionato a fondo internet, mi sono accorto che, pur avendo molte immagini del secolo scorso e anche di fine 1800 mancano quelle degli ultimi 50-60 anni ed oltre.

Mi mancano immagini dei locali che hanno fatto la storia di Tortona, soprattutto degli interni come il teatro Sociale, il cinema Moderno e Verdi, il Supercinema, la Società operaia, quella agricola, le discoteche come la Pagoda, il Count Down, lo Chalet Castello, il Topkapy, i bar, RTL e Radio Tortona, locali storici (questi anche all’esterno soprattutto) come Emiliani, i magazzini Serra, il Bar Venezia, il bar Italia, i ristoranti che hanno chiuso, e poi alcuni angoli della città come ad esempio via Sada con gli edifici prima che venissero abbattuti a altro.

Realizzare un libro del genere che sarà almeno di oltre 150 pagine ma probabilmente anche di più, costa e al momento non so se qualche sponsor potrà finanziare l’opera che in caso contrario realizzerò a mie spese come già fatto con molti libri, quindi a chi collaborerà non posso regalare il volume a meno che non utilizzi diverse immagini, tuttavia oltre ad indicare l’autore della foto e delle foto se più di una, se interessato, una volta stampato posso offrigli il volume al 50% del prezzo di copertina.

Chi fosse interessato a collaborare può scattare col cellulare una o più immagini che ha in casa e inviarmele via email a angelobottiroli1@gmail.com facendo copia/incolla della seguente Liberatoria sull’uso delle immagini.

“Io sottoscritto (nome e cognome) proprietario delle immagini allegate a questa email autorizzo Angelo Bottiroli – se lo riterrà opportuno – a pubblicare le medesime sul libro “Tortona sparita” da lui realizzato e pubblicato in tutta Italia, per tutti gli usi consentiti dalla legge, ivi compresi articoli ed altri connessi alla pubblicità del libro. Il materiale viene inviato gratuitamente, senza alcuna pretesa di alcun corrispettivo presente o futuro da parte mia. Angelo Bottiroli si impegna altresì a riportare sul libro che verrà pubblicato (e del quale autorizzo fin d’ora tagli e piccole modifiche alle immagini per consentire una migliore impaginazione) la paternità, della quale mi assumo ogni responsabilità sui contenuti, sollevando l’autore del libro da ogni responsabilità in merito, derivante dall’utilizzo delle immagini di mia proprietà. Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali inseriti nella presente liberatoria ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679.”

Nel ringraziare chi vorrà collaborare, auguro a tutti buona giornata.

