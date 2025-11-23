Un uovo grande successo per il Tortonese Raffaello Basiglio, che nella giornata di ieri é stato proclamato vincitore del 14° Concorso Internazionale di Composizione di musica per immagini “Lavagnino 2025” allestito nell’ambito della 25esima edizione del Festival Cinematografico.

Una manifestazione particolare tra le pochissime nel panorama dei Festival cinematografici nazionali e non che, anche attraverso il Concorso Internazionale di Composizione di Musica per immagini vinto da Raffello Basiglio, ha il suo focus su un particolare aspetto del cinema: il suo rapporto con la musica, l’imprescindibile connubio tra suoni e sequenze.

La manifestazione é stata organizzata dall’Orchestra Classica di Alessandria, in collaborazione con il comune di Gavi, RTI-Mediaset e il Centro Sperimentale di Cinematografia in Roma, per onorare la memoria di Angelo Francesco Lavagnino (Genova 1909 – Gavi 1987), prolifico e attento compositore di musica colta e per film.

Di seguito altre immagini della premiazione Raffaello insieme a Rita Pavone.