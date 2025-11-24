I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo, nel pomeriggio di martedì

scorso, sono intervenuti per soccorrere una donna che, molto spaventata, aveva chiamato il numero

112 N.U.E. poiché suo marito si era presentato sul posto di lavoro con l’intenzione di aggredirla. I

militari, raggiunta in breve tempo la vittima, hanno immediatamente individuato l’uomo segnalato

che, in evidente stato di alterazione e fortemente agitato, incurante della presenza dei Carabinieri,

insisteva nel voler vedere la moglie. L’uomo pertanto è stato prontamente bloccato dagli operanti e

condotto presso la Compagnia di Sanremo, ove, espletate le formalità di rito, veniva dichiarato in

stato d’arresto per il reato di atti persecutori. La donna, già nei giorni precedenti aveva denunciato

ai Carabinieri di essere vittima, ormai da anni, di minacce, aggressioni e soprusi; dalla sua

coraggiosa denuncia è stato così attivato il “Codice Rosso” a cui è seguito, alla luce dell’ulteriore

atto di violenza perpetrato, l’arresto dell’uomo; quest’ultimo, ristretto presso le camere di sicurezza

della locale Compagnia, è stato successivamente tradotto presso il Tribunale di Imperia ove il G.I.P.,

convalidato l’arresto, disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

