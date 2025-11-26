Sabato 29 novembre alle ore 10:00, presso il Comune di Alessandria ci sarà un annullo filatelico con cartolina commemorativa per celebrare i 75 anni di fondazione del Circolo Filatelico Numismatico di Alessandria con la presenza di Poste Italiane.

Alla stessa ora verrà inaugurata, alla presenza del Sindaco davanti alla Sala del Consiglio Comunale, una mostra storico-filatelica sulla Storia di Alessandria attraverso i francobolli e Reggimento Cavalleggeri di Alessandria.

Il Circolo ha come obiettivo la promozione della filatelia in tutte le sue forme, soprattutto nel rapporto con la storia e la cultura del territorio; con questa iniziativa la comunità potrà avere a disposizione per visione e studio due collezioni storico postali uniche.