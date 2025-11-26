Una bella giornata a Camino, organizzata dall’Associazione Il Picchio e patrocinata dall’Ente Parco, condotta dalla guida escursionistica ambientale Thomas Franceschetti.

Partenza alle ore 9 da Brusaschetto piazza Anselmo Nebbia e ritorno alle ore 17 circa. Si camminerà su sentieri, strade sterrate e asfaltate con un grado di difficoltà medio/impegnativo di tipo E (Escursionistico).

Servono scarpe da trekking a suola scolpita, pranzo al sacco e almeno un litro e mezzo di acqua a testa. Sono consigliati i bastoncini da trekking e torce/frontalini per il rientro.

Il costo di partecipazione con tessera associativa “Il Picchio” è di 15 Euro.

Per informazioni: 345/0034982 – ilpicchio.camino@gmail.com.

È consigliata la prenotazione.