Il Sindaco Federico Chiodi che insieme a tanti Tortonesi cantava l’inno nazionale, i bambini che sventolano il tricolore e tanta italianità in una Tortona sempre più cosmopolita che ha festeggiato con un corteo lungo la via Emilia, la prima partita ufficiale di una nazionale in cità.

Domani sera, giovedì 27 novembre, infatti, si giocherà Italia – Islanda di basket, uno dei tre sport di squadra più importanti a livello nazionale e il Comune di Tortona ha voluto celebrare questo evento che rimarrà nella storia cittadina, organizzando un corteo con gli iscritti delle società sportive che insieme alle 4 scuole di musica presenti in città hanno dato vita ad un’ora intesa e a tratti emozionate, alla quale hanno preso parte oltre 400 persone.

Non é stato poco in un pomeriggio freddo di novembre, ma tutti gli interpreti hanno dato vita a qualcosa di straordinario che ha avuto l’apice nell’inno di Mameli suonato in piazza Duomo.

Il Sindaco Federico Chiodi, accompagnato dall’assessore allo sport Giordana Tramarin, ha ringraziato tutti, per quello che é stato un pomeriggio all’insegna della Tortonesità.