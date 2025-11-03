Mercoledì 5 novembre alle ore 18 alla SOMS di Novi Ligure Laura Gualtieri e Gennaro Fusco presenteranno la ristampa del libro del compianto Enzo Buarné “LA TRILOGIA DEL SORRISO”.

Il libro, pubblicato da Joker nella collana Panopticon, è un’opera unica che raccoglie tre commedie che combinano magistralmente il comico e il tragico, capaci di far ridere ma anche di toccare profondamente l’animo con riflessioni di grande umanità.

Enzo Buarné, amico della Soms e figura istrionica di spicco del teatro novese fino alla sua prematura scomparsa, ci regala parole con una potenza narrativa irresistibile e una carica emotiva coinvolgente, alternando ilarità e commozione.

Vi aspettiamo per scoprire questo viaggio teatrale e umano, ricordando un autore che sapeva raccontare la vita con il sorriso, tra commedia e tragedia.