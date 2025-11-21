Il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana ha preso parte oggi all’inaugurazione di Fattore Comune 2025, la manifestazione che ogni anno riunisce istituzioni, consorzi, amministrazioni comunali e produttori per valorizzare le eccellenze agroalimentari certificate DOP, IGP e DOC.

Tra queste, oltre alla nuova Taggiasca Ligure IGP, spiccano Olio Riviera Ligure DOP, Focaccia di Recco col formaggio IGP, Basilico Genovese DOP, le produzioni dell’Enoteca Regionale della Liguria e il Moscatello di Taggia DOC.

“La Liguria cresce anche attraverso il turismo del gusto, un settore sempre più determinante per la nostra economia – ha sottolineato il vicepresidente Piana. – L’IGP per l’oliva Taggiasca ligure è il risultato di anni di lavoro, dialogo e grande determinazione da parte della filiera, capace di unirsi e scegliere la strada della tutela, della qualità e della tracciabilità. Si tratta di un traguardo storico, che valorizza non solo un prodotto d’eccellenza, ma un’intera cultura agricola e un paesaggio unico al mondo”.

Presenti all’evento anche il consigliere delegato di Regione Liguria Alessio Piana, i sindaci di Sori Marco Visca e di Recco Carlo Gandolfo, la Camera di Commercio di Genova e il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP, organizzatore della manifestazione, insieme ai rappresentanti delle principali denominazioni liguri.