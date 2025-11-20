Piemonte in festa con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 15 novembre 2025, come riporta Agipronews, è stato infatti centrato un poker di vincite da oltre 33mila euro complessivi: da segnalare tre colpi da 9mila euro l’uno in via Tripoli a Biella, tutti realizzati con un “3”, a cui si aggiungono oltre 6mila euro vinti in Strada Provinciale per Viguzzolo a Tortona, in provincia di Alessandria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi da inizio anno.