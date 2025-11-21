Nella giornata odierna si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione situata in via Plana 5. Sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, attualmente impegnati nella verifica dei danni subiti dall’immobile e nella valutazione degli eventuali nuclei familiari che potrebbero necessitare di una sistemazione temporanea qualora venisse dichiarata l’inagibilità della struttura.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, via Plana è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Guasco e via Mazzini.