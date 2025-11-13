Martedì 18 novembre 2025, alle ore 21,00 il Teatro Municipale di Casale Monferrato ospiterà la replica dello spettacolo “Perfetti sconosciuti”, adattamento teatrale dell’omonimo film di Paolo Genovese, audiodescritto, in modo da consentire a persone non vedenti e ipovedenti di fruire pienamente dell’esperienza teatrale.
L’iniziativa rientra nella terza edizione della rassegna “Teatro No Limits”, promossa da Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Centro Diego Fabbri di Forlì, con l’obiettivo di rendere accessibili le rappresentazioni teatrali anche al pubblico con disabilità visiva.
Per motivi organizzativi, le prenotazioni dei dispositivi di audiodescrizione devono essere effettuate entro 48 ore prima della rappresentazione, scrivendo a info@centrodiegofabbri.it o tramite WhatsApp al numero +39 328 2435 950.
È previsto un ingresso ridotto per gli utenti non vedenti e ipovedenti, mentre l’accompagnatore potrà accedere gratuitamente.
I dispositivi per l’audiodescrizione saranno comunque disponibili, fino a esaurimento, anche per tutto il pubblico, in un’ottica inclusiva “for all”. Saranno reperibili gratuitamente presso un corner dedicato all’ingresso del teatro, con priorità garantita alle persone con disabilità visiva.