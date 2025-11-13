Nella mattinata odierna, la Capitaneria di porto di Imperia ha coordinato una complessa
esercitazione in materia di antincendio e security portuale, nell’ambito del programma
addestrativo periodico volto a garantire la massima efficienza del dispositivo di sicurezza
marittima e portuale.
L’attività addestrativa ha avuto come obiettivo la verifica dell’efficacia e della prontezza operativa
delle procedure previste in caso di emergenze reali in ambito portuale, nonché il consolidamento
della cooperazione tra le diverse istituzioni coinvolte.
All’esercitazione hanno preso parte il personale della Capitaneria di porto di Imperia, della
Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, Agenzia delle Dogane, Soccorso Sanitario, Pratico
Locale e l’Ente gestore del porto Marina di Imperia.
Inoltre, è intervenuta per la Prefettura di Imperia la Dirigente di Protezione Civile, Dottoressa De
Paola Anna, per gli aspetti di competenza e per favorire il miglio esito dell’esercitazione.
Lo scenario ha previsto la gestione di un ritrovamento di uno zaino sospetto all’interno della zona
portuale soggetta a procedure di security portuale – sita nel porto di Porto Maurizio, la simulazione
successivamente ha previsto lo sviluppo di un incendio a bordo di un’unità ormeggiata, con
conseguente attivazione delle procedure di emergenza per lo spegnimento e la messa in
sicurezza dell’area portuale.
Particolarmente significativa è stata la partecipazione congiunta via mare di due motovedette –
una della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza – che hanno operato in stretta sinergia
per garantire la sicurezza della navigazione e supportare le operazioni di spegnimento e controllo
dell’area.
L’intervento coordinato tra le diverse forze ha consentito di simulare realisticamente tutte le fasi
dell’emergenza, dalla segnalazione iniziale fino al ripristino delle normali condizioni di operatività
del porto.
Al termine dell’esercitazione, i partecipanti hanno preso parte ad un debriefing presso i locali della
Capitaneria di porto di Imperia, dove sono state discusse le fasi dell’esercitazione ed apprezzati
i risultati conseguiti. Con l’occasione sono stati ringraziati tutti gli Enti coinvolti per la
professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrati, elementi fondamentali per garantire gli
ottimi risultati conseguiti
