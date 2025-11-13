Nella mattinata odierna, la Capitaneria di porto di Imperia ha coordinato una complessa

esercitazione in materia di antincendio e security portuale, nell’ambito del programma

addestrativo periodico volto a garantire la massima efficienza del dispositivo di sicurezza

marittima e portuale.

L’attività addestrativa ha avuto come obiettivo la verifica dell’efficacia e della prontezza operativa

delle procedure previste in caso di emergenze reali in ambito portuale, nonché il consolidamento

della cooperazione tra le diverse istituzioni coinvolte.

All’esercitazione hanno preso parte il personale della Capitaneria di porto di Imperia, della

Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, Agenzia delle Dogane, Soccorso Sanitario, Pratico

Locale e l’Ente gestore del porto Marina di Imperia.

Inoltre, è intervenuta per la Prefettura di Imperia la Dirigente di Protezione Civile, Dottoressa De

Paola Anna, per gli aspetti di competenza e per favorire il miglio esito dell’esercitazione.

Lo scenario ha previsto la gestione di un ritrovamento di uno zaino sospetto all’interno della zona

portuale soggetta a procedure di security portuale – sita nel porto di Porto Maurizio, la simulazione

successivamente ha previsto lo sviluppo di un incendio a bordo di un’unità ormeggiata, con

conseguente attivazione delle procedure di emergenza per lo spegnimento e la messa in

sicurezza dell’area portuale.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione congiunta via mare di due motovedette –

una della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza – che hanno operato in stretta sinergia

per garantire la sicurezza della navigazione e supportare le operazioni di spegnimento e controllo

dell’area.

L’intervento coordinato tra le diverse forze ha consentito di simulare realisticamente tutte le fasi

dell’emergenza, dalla segnalazione iniziale fino al ripristino delle normali condizioni di operatività

del porto.

Al termine dell’esercitazione, i partecipanti hanno preso parte ad un debriefing presso i locali della

Capitaneria di porto di Imperia, dove sono state discusse le fasi dell’esercitazione ed apprezzati

i risultati conseguiti. Con l’occasione sono stati ringraziati tutti gli Enti coinvolti per la

professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrati, elementi fondamentali per garantire gli

ottimi risultati conseguiti

