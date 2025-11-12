Il prossimo venerdì, 14 novembre, alle ore 17:30 il borgo di Cervo inaugurerà ufficialmente la sua nuova scritta, collocata tra via Naviganti Cervesi e l’Aurelia.

L’intervento vuole unire tradizione e modernità con un simbolo di benvenuto per cittadini e visitatori. Il progetto, promosso e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di dare maggiore visibilità al borgo e valorizzarne l’identità, offrendo un segno grafico moderno capace di raccontare la storia e lo spirito di Cervo.

All’inaugurazione sarà presente l’amministrazione comunale con il sindaco Lina Cha.