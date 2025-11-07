Nei giorni scorsi, otto Ispettori, al termine del corso di formazione svolto presso la Scuola Ispettori e

Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Alessandria

potenziando, così, le capacità operative delle Fiamme Gialle nella provincia.

I giovani finanzieri, al termine del percorso formativo di durata triennale, nel corso del quale hanno ricevuto

insegnamenti universitari e tecnico-professionali d’eccellenza, addestramenti militari e di polizia, hanno

conseguito la laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”.

I nuovi assegnati andranno a rinforzare gli organici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo

alla sede di Alessandria, nonché, delle Compagnie di Novi Ligure e Valenza.

Il Comandante Provinciale, Col. Antonio Gorgoglione, nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto, ha illustrato

loro il contesto socio-economico della provincia, le sue criticità, ma anche le potenzialità che lo

contraddistinguono, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dal Corpo, quale insostituibile presidio di

sicurezza economica e finanziaria, esortandoli ad infondere il massimo impegno nel delicato ruolo che saranno

chiamati a ricoprire.

