Tra i protagonisti Alessio Boni, Gigio Alberti, Alessandro Haber, Michele Ricossa e Luca Mercalli

Dal 14 al 16 novembre, il 29 novembre e il 27 gennaio al Cinema Teatro Ideal: incontri, proiezioni e grandi nomi del cinema per celebrare il tartufo bianco della Valle Ghenza

Un’iniziativa che valorizza il tartufo bianco pregiato cavato nella Valle Ghenza, una delle tartufaie naturali più estese del Piemonte.

“Un nuovo tassello, innovativo e attrattivo, di cui ringraziamo Pier Ottavio Daniele per l’ideazione – dice il Sindaco di Rosignano Monferrato, Cesare Chiesa – abbiamo deciso come Comune, nell’ambito del nostro progetto Borghi “Rosignano Accoglie: Saperi e Sapori in Monferrato”, di affiancare le notissime Fiere del Tartufo che si svolgono in Monferrato nei mesi di ottobre e novembre con una progettualità complementare, ma tuttavia innovativa e attrattiva.

Questa rassegna porta nei nostri territori personaggi importanti dello spettacolo e del cinema, ne fa apprezzare le bellezze e le peculiarità e li premia con un dono prezioso ed unico: il Tartufo bianco della Valle Ghenza. Un dono prezioso e unico, ambasciatore – come lo sono i nostri vini e le altre eccellenze gastronomiche – di un territorio unico ed affascinante, quale è il Monferrato.”

Programma del Festival

Il Tartufo Film Festival si terrà dal 14 al 16 novembre e il 27 gennaio nella suggestiva cornice dello storico Cinema Teatro Ideal di Rosignano Monferrato, con il coordinamento di Pier Ottavio Daniele.

Durante le giornate del festival sarà possibile partecipare a incontri, dibattiti e proiezioni con attori di primo piano della scena cinematografica italiana: Alessio Boni, Gigio Alberti e Alessandro Haber.

Dibattiti e proiezioni saranno al centro della rassegna. Sabato 29 novembre alle 10,30 sempre al teatro Ideal si terrà la tavola rotonda su tartufi, clima e tradizioni con la partecipazione di Luca Mercalli climatologo, giornalista scientifico e divulgatore, presidente della Società Meteorologa Italiana e Piercarlo Grimaldi già Magnifico Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, autore del volume “Di tartufi e di Masche” e curatore del dossier che ha portato la “cerca” e la “cavatura” del tartufo in Italia al riconoscimento Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Durante l’evento verrà consegnato il riconoscimento di “Socio custode” ai componenti dell’Associazione Tartufai Valle Ghenza e si presenterà il progetto del filmato documentario “Valle Ghenza la tartufaia naturale del Monferrato”.

Venerdì 14 novembre – ore 21

Proiezione dei cortometraggi “Il tesoro nascosto” e “Paradis-e”

Il regista Gianni Miroglio presenterà “Il tesoro nascosto”, un cortometraggio dedicato al tartufo bianco che rende prestigioso il territorio monferrino, con un omaggio anche alla Casegrotta di Mombarone .

La colonna sonora è firmata da Paolo Conte , concepita come dialogo tra musica e voce narrante.

presenterà “Il tesoro nascosto”, un cortometraggio dedicato al tartufo bianco che rende prestigioso il territorio monferrino, con un omaggio anche alla . La colonna sonora è firmata da , concepita come dialogo tra musica e voce narrante. A seguire, “Paradis-e”, film documentario in cui Flavio Giacchero, insieme ai registi Luca Percivalle e Francesco Cusanno, si immerge nelle bellezze del paesaggio monferrino dopo il lockdown, alla ricerca del proprio “paradiso” tra natura e spiritualità, fino al Sacro Monte di Crea.

Durante la serata verrà assegnato il Premio “Tartufilm” a Michele Ricossa, rosignanese e tra i migliori professionisti italiani della color correction, vincitore di un Oscar per il miglior cortometraggio con una produzione made in Bollywood diretta da Gonsalves e di un David di Donatello con “Domenica sera” di Matteo Tortone.

Sabato 15 novembre – ore 17

Incontro con Alessio Boni e proiezione di “Enrico Piaggio, un sogno italiano”

Attore pluripremiato – tra cui Nastro d’Argento, Globo d’Oro, Premio Vittorio De Sica, Premio Farfalla d’Oro, Premio Flaiano, Premio Internazionale di Maratea e Tao Awards – Boni incontrerà il pubblico prima della proiezione del film.

Domenica 16 novembre – ore 17

Incontro con Gigio Alberti e proiezione del film “Mediterraneo”

Alberti interpreterà alcune letture prima della proiezione del film vincitore del Premio Oscar 1992.

L’attore ha partecipato a oltre 50 film diretti da registi come Gabriele Salvatores, Cristina Comencini, Carlo Virzì, Lucio Pellegrini, Marco Bellocchio e molti altri.

Sabato 29 novembre – ore 10.30

Tavola rotonda su tartufi, clima e tradizioni

Interverranno:

Luca Mercalli , climatologo, giornalista scientifico e divulgatore, presidente della Società Meteorologica Italiana

, climatologo, giornalista scientifico e divulgatore, presidente della Società Meteorologica Italiana Piercarlo Grimaldi, già Magnifico Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, autore del volume “Di tartufi e di Masche” e curatore del dossier che ha portato la “cerca” e la “cavatura” del tartufo in Italia al riconoscimento UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Durante l’incontro verrà consegnato il riconoscimento di “Socio custode” ai componenti dell’Associazione Tartufai Valle Ghenza e sarà presentato il progetto del film documentario “Valle Ghenza: la tartufaia naturale del Monferrato”.

Lunedì 27 gennaio – ore 17

Incontro con Alessandro Haber e proiezione del film “In viaggio con Adele”

Ingresso libero

Tutti gli appuntamenti del Tartufo Film Festival sono a ingresso gratuito.

Al termine di ogni evento sarà offerto un aperitivo con i vini dei produttori di Rosignano Monferrato.