Domani un percorso di assaggi con gli chef Luca Mercurio del Mercurio Restaurant di Diano Marina e Ivan Biancardi del Surf di Imperia

Aromatica, Profumi e Sapori della Riviera Ligure, la grande kermesse che si terrà per la 13esima volta a Diano Marina da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, sarà presente a Olioliva, la festa dell’olio nuovo in programma a Imperia da domani a domenica, con il consueto stand promozionale e con un cooking show d’eccezione.

La dimostrazione di cucina è in programma sabato 8 novembre alle ore 16.30, nell’area laboratori “Saperi & Sapori” del padiglione istituzionale, sulla Banchina Aicardi, sotto le gru. Protagonisti del cooking show saranno gli chef Luca Mercurio del Mercurio Restaurant di Diano Marina e Ivan Biancardi del Surf di Imperia, che proporranno un percorso di assaggi in cui l’olio extra vergine di oliva sarà al centro di ogni piatto, tra tradizione e sperimentazione.

Il pubblico potrà degustare tre creazioni pensate appositamente per l’occasione: il branda montato all’olio su waffle stroscia all’olio extra e basilico, un pan di Spagna all’olio nuovo con gelato all’olio evo, marmellata di olive e salvia al cioccolato, e infine una panna cotta alle olive con sansa di olio, sale e timo limone.

Durante l’appuntamento sarà anche presentato “Ameridiano”, il cocktail con la salamoia ideato a aprile dal bartender Andrea Benvegna, già vincitore del Premio Aromatica. Un omaggio al territorio e ai suoi sapori, che unisce in un bicchiere profumi e suggestioni della Riviera.

Con la presenza a Olioliva nell’ambito delle iniziative promozionali Off, Aromatica conferma il proprio ruolo di evento ambasciatore delle eccellenze liguri, portando in scena il meglio della cucina d’autore legata alle erbe aromatiche, all’olio ligure e ai prodotti della filiera locale.