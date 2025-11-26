Dopo il grande successo dello scorso anno e l’alta partecipazione registrata, il Comune di Cabella Ligure ha scelto di riproporre anche per il 2025 un appuntamento molto atteso dagli appassionati di tradizione popolare e cultura dell’Appennino.

Domenica 30 novembre 2025, presso il Salone Comunale di via Martiri della Libertà, si terrà un intero pomeriggio dedicato a “Le Danze Tradizionali delle 4 Province”, in collaborazione con l’associazione Musa – “Musiche, Canti e Danze tradizionali delle Quattro Province”.

Protagonisti dell’incontro saranno Stefano Valla e Daniele Scurati, maestri riconosciuti nel panorama delle musiche e danze tradizionali delle aree di confine tra Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere il pubblico in un’esperienza autentica e partecipativa:

Dalle 14.00 alle 16.00 – Corso di danze tradizionali

– Corso di danze tradizionali Dalle 16.00 alle 19.00 – Ballo aperto a tutti

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il Centro Documentale sull’Emigrazione dalla Val Borbera e la mostra permanente, che resteranno eccezionalmente aperti per l’occasione.

Il corso è gratuito e aperto a tutti, senza limiti d’età o esperienza. Un’occasione preziosa per condividere cultura, musica e identità locali in un clima conviviale.

«Le danze delle Quattro Province fanno parte del nostro DNA culturale. Personalmente le amo molto, perché uniscono persone di ogni età nel segno della gioia e della memoria viva del nostro Appennino», commenta il Sindaco Roberta Daglio.

Per ulteriori informazioni

Tel. 0143 919557

e-mail: info@comune.cabellaligure.al.it

Web https://comune.cabellaligure.al.it/