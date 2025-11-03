Autosped BCC Derthona scende in campo contro il cancro con Atleti al tuo fianco,

progetto nazionale di sensibilizzazione oncologica per il sostegno emotivo dei tifosi che

affrontano un tumore, prendendo parte alla campagna fotografica #squadramaniesorriso.

Le giocatrici hanno posato per una fotografia particolare con le mani unite sotto il

sorriso, per portare il proprio messaggio di vicinanza e sostegno verso chi combatte contro

un tumore maligno e invitare tutti i tifosi ad essere vicini.

Le ragazze del BCC hanno ricevuto prima della partita dell’Opening Day di Brescia un

incontro con il dr. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo fondatore dell’iniziativa, che ha

parlato negli spogliatoi del PalaLeonessa spiegando l’importanza dell’

attenzione verso le

emozioni di pazienti e famiglie alle prese con un percorso oncologico: subito dopo

l’incontro, tutta la squadra si è schierata per la foto a mani unite sotto il sorriso,

simboleggiando con la particolare posizione la presenza fisica e il sostegno emotivo.

Uno scatto che si inserisce in una campagna nazionale che ha coinvolto tutte le squadre

della Lega Basket Femminile e condivisa sui social ufficiali nella giornata di ieri, per

incoraggiare chi tra i tifosi viva un momento difficile e si senta separato dal resto del mondo

mentre si trova ricoverato per le cure: una condizione di isolamento che per essere superata

richiede piccoli gesti quotidiani di presenza da parte di ognuno di noi, permettendo

all’immagine di acquisire ulteriore potenza sociale.

La vita con un tumore ha bisogno di vicinanza quotidiana e di supporto emotivo costante:

Autosped BCC Derthona a mani unite sotto il sorriso risponde presente.



