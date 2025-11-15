A seguito della comunicazione di allerta meteo diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria e nel rispetto del regolamento di protezione civile comunale, il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Le disposizioni contenute nell’ordinanza saranno in vigore a partire dalle ore 12:00 alle ore 17:59 di domenica 16 novembre o comunque fino alla completa cessazione dell’Allerta Arancione o delle eventuali ulteriori Allerte Arancioni e/o Rosse seguenti, garantendo così la massima cautela in caso di prolungamento o aggravamento dell’emergenza.

L’ordinanza sindacale stabilisce la chiusura temporanea e il divieto assoluto di accesso e svolgimento di attività nei seguenti luoghi:

• Impianti sportivi comunali

• Cimiteri

• Giardini Pubblici

• Circolo per anziani “Ada Carlotta Garibaldi” in Via Genova n° 44

• Guado in attraversamento del Torrente Evigno

• Via All’Isola lato Bocciofila

• Bocciofila

• Palazzo del Parco

Inoltre, è disposto il divieto assoluto di svolgimento di ogni manifestazione o evento di trattenimento o di competizione sportiva per tutta la durata dell’allerta.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di seguire gli aggiornamenti ufficiali diramati dal Comune e dalla Protezione Civile.