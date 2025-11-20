Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per il giorno 24 novembre 2025 alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:
1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: Comunicazioni del Presidente;
2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: Approvazione verbali delle sedute consiliari in data 27 maggio 2025, 22 luglio 2025 e 29 settembre 2025;
3. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 4/11/2025 ad oggetto “Bilancio di previsione 2025/2027: variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
4. Bilancio di previsione 2025/2027 – Variazione ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. Interrogazione presentata dai Consiglieri Fara Davide, Agosti Gianfranco, Franzosi Lisa, Balossino Alberto, Galanzino Gian Francesco: “Ritardi ampliamento cimitero”;
6. Interrogazione presentata dai Consiglieri Fara Davide, Agosti Gianfranco, Franzosi Lisa, Galanzino Gian Francesco, Balossino Alberto: “Illuminazione pubblica”.
la seduta oltre che dal vivo si può seguire sul Link utili
Canale Youtube Comune di Tortona https://www.youtube.com/@comuneditortona5362/streams